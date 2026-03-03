Bienvenue sur Africanews

Sénégal : Ousmane Sonko se dit prêt à rejoindre l'opposition

Ousmane Sonko, alors chef de l'opposition sénégalaise, s'adresse à ses partisans à Dakar, au Sénégal, le jeudi 14 mars 2024.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Reuters

Sénégal

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est déclaré prêt à retirer son parti du gouvernement et à revenir dans l'opposition si le président Bassirou Diomaye Faye s'écarte de sa vision.

Depuis les violences dans les universités et les longues négociations avec le Fonds monétaire international, les tensions sont vives et les rumeurs font état d'une lutte de pouvoir entre les deux collègues du parti au pouvoir les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) PASTEF.

Le FMI a gelé un programme de 1,8 milliard de dollars en 2024 après que le gouvernement de Sonko a découvert des dettes mal déclarées par l'administration précédente, estimées à plus de 11 milliards de dollars. Interrogé par un partisan sur la relation entre les deux hommes, Sonko a déclaré dimanche lors d'une émission en direct que le « débat » serait sans objet « si le président était aligné sur son parti ».

Sonko était un opposant populaire sous le gouvernement précédent. Il a été empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2024 en raison d'une condamnation judiciaire et a choisi Faye, un collaborateur de longue date et membre du Pastef peu connu, comme candidat de remplacement. Faye a ensuite nommé Sonko au poste de Premier ministre. Depuis lors, des signes de dissension ont commencé à apparaître entre les deux hommes.

En novembre, leurs camps ont publié des déclarations contradictoires sur la direction de la coalition au pouvoir. Cela faisait suite à l'annonce par Sonko que le FMI avait proposé une restructuration de la dette, que le Sénégal n'accepterait pas selon lui. Ces commentaires ont entraîné une forte baisse des obligations internationales du pays à l'époque.

