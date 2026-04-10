Sénégal : Sonko fustige Trump pour le "chaos" de la guerre au Moyen-Orient

Le Premier ministre sénégalais qualifie Donald Trump d’« homme de déstabilisation » et l’accuse d’avoir plongé le monde dans le « chaos » en déclenchant la guerre en Iran.

Dans un réquisitoire sans concession, Ousmane Sonko a fustigé l'attitude du président américain lors d’une conférence sur la souveraineté à Dakar.

"Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant, le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. Monsieur Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde ", déclare Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal.

L'intervention du chef du gouvernement sénégalais s’est tenue en présence du géopolitologue français, Pascal Boniface, dans un contexte où la guerre en Iran provoque une onde de choc mondiale, notamment sur les prix de l’énergie et les équilibres géopolitiques.

"Les Occidentauxux n'ont pas perdu la puissance, ils n'ont pas perdu la richesse, ils en ont perdu le monopole. Mais il y a de la place pour tout le monde et en fait à la table mondiale, il ne doit pas y avoir des gens qui sont assis à table et d'autres qui sont éloignés, qui ont le droit à un tabouret ou uniquement droit à faire le service", Pascal Boniface, politologue français.

Cette conférence internationale de haut niveau placée sous le thème : « Entre autonomie et patriotisme, l’espace peut être réduit » s'est tenue au Musée des Civilisations Noires, jeudi à Dakar.