Afrique du Sud : démarrage du procès du fils de Mugabe

Le plus jeune fils de l'ancien dirigeant zimbabwéen Robert Mugabe comparaît devant un tribunal sud-africain pour avoir tiré sur un jardinier chez lui, dans une banlieue chic au nord de Johannesburg, le mois dernier.

Mugabe a renoncé à sa demande de libération sous caution et l'affaire devrait reprendre le 17 mars 2026.

« Le mobile de la fusillade est inconnu à ce stade et l'enquête policière est en cours », a déclaré le colonel Dimakatso Nevhuhulwi.

« Il est encore trop tôt pour se prononcer. Nous n'en sommes qu'au début. Comme vous le savez, les négociations sont un processus de concessions mutuelles. Mais il est trop tôt pour dire si nous allons plaider coupable à ce stade. Des négociations pourraient toutefois avoir lieu avec l'État. », a déclaré Sinenhlanhla Mnguni, avocat par intérim de Bellamine Chatunga Mugabe.

Bellarmine Chatunga Mugabe est le plus jeune fils de Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe qui a été renversé lors d'un coup d'État militaire en 2017 après 37 ans au pouvoir.

Les deux fils de l'ancien président et de Grace Mugabe, Robert Jr et Bellarmine, vivent parfois à Johannesburg où ils sont réputés pour leurs fêtes.