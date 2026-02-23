Afrique du Sud : le procès pour tentative de meurtre de Bellarmine Mugabe reporté au 3 mars

Bellarmine Chatunga Mugabe, a comparu lundi devant un tribunal sud-africain. Le plus jeune fils de l’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe est accusé de tentative de meurtre.

Le procès a été reporté au 3 mars, le temps pour la police de poursuivre les enquêtes. En attendant, Bellarmine Chatunga Mugabe reste en prison. Il a pour coaccusé un au jeune dont l’identité n’a pas été révélée.

Les deux hommes sont par ailleurs poursuivis pour entrave à la justice, la police n’ayant pas encore retrouvé l’arme utilisée pendant la fusillade.

Bellarmine Mugabe, aurait tiré sur le jardinier de sa villa située dans un quartier cossu de Johannesburg la semaine. La victime dont l’été était jugé critique est toujours à l’hôpital.

Robert Mugabe a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans avant de quitter le pouvoir en 2017 et est décédé en 2019.