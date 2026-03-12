USA : des Sud-africains qui ont rejoint les USA, veulent rentrer chez eux

Des milliers de sud-africains blancs qui ont rejoint les Etats-Unis après s’être sentis persécutés par le gouvernement à majorité noire envisagent de rentrer en Afrique du Sud.

Face à des fusillades de masse dans des lieux publics, certaines ayant été commises par des agents des services de l’imiigration et des douanes, des Sud-africains envisagent de retourner dans leur pays natal et d’ignorer les déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles la minorité blanche est persécutée par le gouvernement sud-africain actuel.

Le nouveau programme d'accueil des réfugiés pour les Sud-Africains blancs initié par l’administration Trump, cible les Afrikaners, descendants des colons néerlandais. Environ 3 500 Sud-Africains sont entrés aux États-Unis en tant que réfugiés depuis le lancement du programme en mai 2025.

Deux agences de recrutement spécialisées dans l'aide à la réinstallation des expatriés ont constaté une forte augmentation des demandes.

Une agence pour l’emploi basée à Johannesburg a noté que les demandes de renseignements de Sud-Africains blancs souhaitant rentrer au pays avaient bondi de 70 % au cours des six derniers mois. Un cabinet de recrutement situé dans la même ville, a constaté une hausse d'environ 30 % des demandes de renseignements depuis 2024.