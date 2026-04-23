RDC : refoulés des États-Unis, les migrants découvrent de nouvelles réalités

Passer les cinq derniers jours enfermés dans un hôtel de la capitale de la République démocratique du Congo n’est pas tout à fait ce à quoi s’attendait un groupe de Latino-Américains lorsqu’ils ont demandé l’asile aux États-Unis.

Mais leur situation est loin d’être la pire : ces hommes et ces femmes ont déclaré mercredi à l’AFP qu’ils étaient arrivés à Kinshasa après un vol de 27 heures qu’ils avaient passé les mains et les pieds menottés.

Gabriela, une Colombienne de 30 ans tatouée et vêtue, comme la plupart de ses compagnons d’infortune, d’un t-shirt blanc, a résumé leur calvaire.

« Je ne voulais pas aller au Congo. J’ai peur, je ne connais pas la langue », a-t-elle déclaré.

Elle n’a découvert leur destination que la veille de leur expulsion des États-Unis.

La RDC — l’un des nombreux pays africains ayant accepté d’accueillir des migrants expulsés — figure parmi les 15 pays les plus pauvres du monde, à des milliers de kilomètres du continent américain.

Le premier groupe de personnes expulsées est arrivé vendredi dernier dans ce pays d’Afrique centrale dans le cadre d’un programme américain controversé visant à renvoyer les ressortissants étrangers en situation irrégulière vers des pays tiers.

Parmi les autres pays figurent le Cameroun, la Guinée équatoriale, l’Eswatini, le Ghana, le Rwanda et le Soudan du Sud.

Ce programme s’accompagne souvent d’un soutien financier ou logistique de la part des États-Unis.

Pourtant, les autorités des pays d’accueil fournissent peu d’informations sur le sort réservé aux migrants une fois qu’ils ont atteint leur territoire.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui prend leur prise en charge une fois qu'ils ont obtenu des visas de court séjour, a déclaré à l'AFP qu'elle pouvait proposer « un retour volontaire assisté aux migrants qui en font la demande ».

- En attente -

Depuis leur arrivée à Kinshasa, une mégapole de plus de 17 millions d'habitants, les 15 migrants sud-américains passent leur temps dans un complexe situé près de l'aéroport.

Des rangées de petites maisons soignées aux murs blancs se côtoient. Les migrants y dorment et affirment qu’il leur est interdit de quitter les lieux.

Des véhicules de police et de l’armée sont garés à l’extérieur et on aperçoit parfois des agents d’une société militaire privée que l’AFP n’a pas pu identifier.

Laissés pour compte par la politique d’immigration du président américain Donald Trump, les migrants passent leurs journées sur leurs téléphones portables, à essayer de contacter leurs familles.

Aucun d’entre eux ne parle le français, la langue officielle de la RDC.

Ils affirment avoir reçu environ 100 dollars d’aide de la part des responsables de l’OIM, mais ne sont autorisés à recevoir aucune visite.

« Plusieurs de nos amis sont tombés malades, tout comme moi », a déclaré Gabriela.

« Nous avons eu de la fièvre, des vomissements et des problèmes d’estomac. Mais on nous dit que c’est normal et que nous devons nous adapter. »

Certains ont reçu des médicaments, mais Gabriela a indiqué qu’aucun professionnel de santé n’était venu les examiner.

Quatre résidents de l’hôtel ont déclaré avoir reçu un visa de sept jours, renouvelable pour trois mois.

Mais une fois ces sept jours écoulés, ils ont déclaré être menacés de ne plus bénéficier d’aucune aide et d’être livrés à eux-mêmes.

« Ils nous ont acculés parce qu’ils nous disent : si vous n’acceptez pas le programme de rapatriement, vous serez coincés dans un bourbier ici au Congo », a déclaré Gabriela, visiblement bouleversée.

« C’est inhumain et injuste. »

- La peur -

Le chaos bruyant de la capitale congolaise surpeuplée résonne derrière les murs de l’hôtel.

Un flot incessant de minibus et de voitures klaxonnent sur une route pleine de nids-de-poule, entourée de bâtiments délabrés.

La plupart des habitants de Kinshasa n’ont pas d’accès fiable à l’eau courante ni à l’électricité.

Près des trois quarts des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.

L’arrivée de migrants sud-américains a suscité de vives réactions au sein de la société civile et sur les réseaux sociaux congolais.

« Je reçois trois repas par jour, le personnel de l’hôtel nettoie les chambres et nous sommes bien protégés », a déclaré Hugo Palencia Ropero, un Colombien de 25 ans qui a affirmé avoir passé cinq mois en détention aux États-Unis avant d’être expulsé vers la RDC.

Mais il a ajouté : « J’ai plus peur d’être ici en Afrique qu’en Colombie.

Si les sept jours s’écoulent sans que nous recevions d’aide supplémentaire, la situation deviendra très difficile pour nous, d’autant plus que nous n’avons pas de permis de travail. »

Il a déclaré qu’il était prêt à accepter « n’importe quel document de voyage » juste pour « pouvoir quitter ce pays ».