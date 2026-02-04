Ghana : l'inflation atteint son plus bas niveau depuis 5 ans

Au Ghana, l’inflation des prix à la consommation atteint son plus bas niveau depuis cinq ans.

En janvier, elle s’établissait à 3,8 %, prolongeant ainsi une période de désinflation de 13 mois et atteignant son plus bas niveau depuis la révision de l'indice des prix à la consommation en 2021.

La baisse régulière de l'inflation a été soutenue par un cedi plus fort, une baisse des coûts d'importation et une amélioration de l'approvisionnement alimentaire. En parallèle, la politique monétaire a été plus restrictive au cours de l'année écoulée et des réformes fiscales liées au programme du Fonds monétaire international pour le Ghana ont été adoptées.

La relative stabilité de la monnaie a réduit le coût du carburant, des transports et des biens importés. Pendant ce temps, la baisse des prix mondiaux des matières premières et l'amélioration des récoltes nationales ont contribué à faire baisser les prix des denrées alimentaires, qui constituent un facteur clé des dépenses des ménages.

Le Ghana, grand producteur d'or et de cacao, sort de l’une des pires crises économiques qu'il ait connues depuis des décennies, marquée par la flambée des prix, la restructuration de la dette et un plan de relance soutenu par le FMI.

La baisse de l'inflation devrait alléger la pression sur les ménages et les entreprises, même si les décideurs politiques veulent rester prudents.