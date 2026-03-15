Nigeria : la guerre en Iran nourrit une inflation galopante

L’Afrique devient une victime collatérale de la guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran. En guise d’exemple, les pénuries de carburant provoquées par le blocage du détroit d’Ormuz pourraient perturber la croissance du continent selon des experts.

La quasi-totalité des pays africains dépendent des importations pour leurs besoins en produits pétroliers. Et ne disposent que de réserves de carburant pour 15 à 25 jours, alors que la norme de l'Agence internationale de l'énergie est de 90 jours.

Au Nigeria, les prix des carburants à la pompe connaissent une envolée accrue. Faisant des populations, des victimes d’un conflit qui se déroule à des milliers des kilomètres de leurs pays.

''Je ne comprends pas l'intérêt de cette guerre. Nous ne sommes pas impliqués dans ce conflit, et pourtant, c'est nous qui en subissons les conséquences. Je veux dire, regardez la distance. Ce sont les Iraniens et les Américains qui se font la guerre, et pourtant c'est nous qui en subissons les conséquences. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive.'', raconte Rasheed Ayinla, conducteur de tricycle.

Prix du fret, frais d'accostage, tourisme, alimentation, transports et autres, la flambée des cours de l’or noir touche tous les secteurs. Au Nigeria, les consommateurs sont amers face à l’inflation galopante.

''Si vous avez beaucoup d'argent qui traîne quelque part, assurez-vous de faire des provisions de produits de première nécessité chez vous, car nous ne savons pas jusqu'où ira la hausse des prix. Les produits deviennent de plus en plus chers — par exemple, il y a deux jours, ils étaient vendus à des prix normaux, mais aujourd’hui, ils sont plus chers qu’il y a deux jours. Si vous avez de l’argent, achetez des produits de première nécessité.'', avertit Dolapo Sanusi, consommatrice.

Face à la donne, les gouvernements africains doivent atténuer l'impact par un rationnement immédiat du carburant et des subventions selon des experts. Lesquels proposent aussi d’investir dans des sources d'énergie alternatives telles que l'hydrogène et le méthanol.

De violentes explosions ont secoué Téhéran vendredi soir, quelques heures après que les États-Unis ont promis d'intensifier leurs frappes aériennes contre l'Iran et auraient envoyé des Marines et davantage de navires au Moyen-Orient. Après deux semaines de conflit, la République islamique a redoublé d'obstination, lançant des attaques de drones et de missiles contre ses voisins et maintenant son emprise sur le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique, ce qui a fait flamber les prix du pétrole.