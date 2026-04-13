Quatre États africains se préparent à l’arrivée de Léon XIV

Le souverain pontife se rendra en Algérie, en Angola, au Cameroun et en Guinée équatoriale, au terme d’un périple de onze jours et de plus de 17 700 kilomètres parcourus.

Le pape, âgé de 70 ans, effectuera 18 vols successifs dans un calendrier particulièrement dense. Il s’adressera aux fidèles en français, espagnol, portugais et anglais, à l’image de la diversité linguistique des communautés catholiques rencontrées tout au long du voyage.

Au Cameroun, les préparatifs prennent une ampleur exceptionnelle. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus, notamment lors d’une messe en plein air qui pourrait rassembler jusqu’à 600 000 personnes. Dans ce pays où près de 29 % de la population est catholique, la venue du pape suscite un engouement massif.

Un moment fort est annoncé à Bamenda, dans le nord-ouest du pays, où le pape présidera une « rencontre pour la paix » dans une région durablement touchée par des violences séparatistes. Pour de nombreux fidèles, l’événement dépasse largement le cadre religieux. « Voir Sa Sainteté le pape Léon XIV au Cameroun renforce notre foi et ravive notre lien avec Dieu », confie Simon Pierre Ngombo, exprimant une émotion largement partagée.

En Guinée équatoriale, où près de 75 % de la population est catholique, la visite prévue du 21 au 23 avril est perçue comme un événement historique. Il s’agira de la première visite pontificale depuis 1982, lorsque Jean-Paul II s’était rendu dans le pays dans le cadre d’une tournée en Afrique de l’Ouest et centrale. « Nous n’avions pas pu vivre cela à l’époque, mais cette fois, nous allons pouvoir le vivre pleinement », confie une habitante de Malabo.

En Angola, l’attente est tout aussi forte, notamment à Luanda, où de nombreux jeunes catholiques se disent impatients de rencontrer le souverain pontife. Beaucoup soulignent le caractère exceptionnel de l’événement, les occasions de voir le pape restant rares dans la région.

Au-delà de l’enthousiasme populaire, cette tournée revêt une importance stratégique pour l’Église catholique, en pleine croissance démographique mais confrontée à de profonds défis sociaux, politiques et sécuritaires. Une visite à la fois pastorale et hautement symbolique pour le Vatican.