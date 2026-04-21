Soudan : un général paramilitaire déserte les FSR pour rejoindre l’armée

Le conflit soudanais a connu, dimanche, un développement notable avec la défection d’un officier supérieur des Forces de soutien rapide (FSR), groupe paramilitaire engagé dans une guerre ouverte contre l’armée régulière. Le général de division al-Nour Adam, connu sous le nom de « Qubba », a officiellement rejoint les rangs de l’armée nationale, selon des images diffusées par le Conseil souverain du Soudan.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui préside également le Conseil souverain, apparaît accueillant l’officier dans la province du Nord, à proximité de la frontière égyptienne. « Les portes sont ouvertes à tous ceux qui déposent les armes et s’engagent sur la voie de la reconstruction nationale », a-t-il déclaré dans un communiqué, saluant également les soldats ayant suivi al-Nour Adam dans sa défection.

Selon des médias locaux, l’ancien commandant des FSR a quitté au début du mois la région du Darfour, bastion du groupe paramilitaire, accompagné de dizaines de combattants. Il figure parmi les plus hauts gradés à avoir fait défection depuis le déclenchement du conflit entre l’armée et les Forces de soutien rapide.

Cette évolution intervient alors que le Soudan s’enfonce dans une guerre prolongée, désormais entrée dans sa quatrième année. Les organisations humanitaires décrivent la situation comme la pire crise au monde à l’heure actuelle, marquée par des déplacements massifs de populations, une insécurité alimentaire aiguë et des violences persistantes touchant des millions de civils.