Le Mali visé par une plainte devant la Cour africaine des droits de l’homme

Trois organisations de la société civile ont déposé un dossier contre le Mali ce lundi, devant la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples. Les accusations concernent des exactions présumées commises par les forces armées maliennes et le groupe de mercenaire russe Wagner.

La plainte a été déposé au lendemain du quatrième anniversaire du massacre de Hombori et moins d’un mois après celui du massacre de Moura.

Au moins 50 civils avaient été tués et des centaines d’autres arrêtés à Hombori, dans le centre du Mali, après la mort d'un agent russe, tué par une bombe placée en bord de route en avril 2022.

Dans la ville de Moura, dans le centre du Mali, les enquêteurs des droits de l'homme de l'ONU affirment que les troupes maliennes et des forces étrangères – présumées être celles de Wagner – sont à l'origine du massacre d'au moins 500 personnes, en mars 2022.

Avec cette plainte, l'objectif est d'établir la responsabilité du Mali tant pour les exactions qui auraient été commises sur son territoire que pour son incapacité à prévenir ces violations, protéger les civils, enquêter, poursuivre et sanctionner les responsables, et enfin offrir réparation aux victimes.

Très présent en Afrique, déployant des combattants aux côtés des armées de pays tels que la Libye et le Mali, Wagner menait également de vastes campagnes de désinformation et de déstabilisation. Le groupe de mercenaire a ensuite été remplacé par l'Africa Corps l’année dernière.

Les forces russes ont été accusées de nombreux abus contre des civils.

Les organisations à l'origine de la plainte sont TRIAL International, l'Union panafricaine des avocats (PALU) et la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH).