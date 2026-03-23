Le Mali libère des djihadistes pour alimenter Bamako en carburant

Au Mali, les autorités ont procédé à la libération d’une centaine de djihadistes présumés du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). En échange, le groupe affilié 'Al-Qaïda connu sous son acronyme JNIM s’engage à ouvrir un couloir permettant le passage de camions-citernes.

Depuis septembre 2025 en effet, ce mouvement djihadiste bloque l’acheminement des carburants vers Bamako en attaquant les convois de carburants. Provoquant une crise dans la capitale Malienne.

L’accord entre les autorités de Bamako et les djihadistes restera en vigueur jusqu’à la célébration de la fête musulmane de la Tabaski en mai, selon des sources sécuritaires rapporte l’Agence France Presse.

Outre des membres supposés du JNIM, des jeunes peuls ont aussi été libérés. Ils sont souvent assimilés aux djihadistes au Mali.

Le pays d’Afrique de l’Ouest est en proie à une crise sécuritaire depuis 2012. Elle est entretenue par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, ainsi que par des gangs criminels locaux.