L'Afrique du Sud quitte "temporairement" le G20 dû aux tensions avec les USA

Au Forum économique mondial à Davos en Suisse, l’Afrique du Sud a annoncé son départ du G20 alors que les États-Unis en assurent la présidence tournante pour l’exercice 2026. Et pour cause, le refus de Washington d’accréditer la délégation du pays.

Les relations entre Pretoria et Washington sont passées par là. Le président américain Donald Trump avait boycotté le sommet du G20 organisé du 21 au 23 novembre à Johannesburg, le premier sur le continent. Washington dénonçant un génocide des Blancs en Afrique du Sud. Ce que conteste les autorités sud-africaines.

Le ministre sud-africain des Finances évoque un départ ‘’ temporaire’’, le pays promet de retrouver sa place au sein du Forum après le mandat américain. En 2027 en effet, le G20 passera sous présidence du Royaume-Uni. L’Afrique du Sud croit en un changement de position.