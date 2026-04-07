Turquie : Erdogan condamne une « attaque perfide » à Istanbul

‘’Une attaque perfide’’, c’est ainsi que Recep Tayyip Erdogan a qualifié mardi, la fusillade devant le consulat israélien à Istanbul.

Le président turc s’est engagé à lutter contre le terrorisme dans son pays. Après cette attaque qui a fait quatre blessés.

L’un des trois assaillants a été tué, il était ‘’lié à une organisation terroriste’’ selon les autorités turques.

Le consulat était vide au moment de l’attaque, alors qu’on ne sait toujours pas si le bâtiment était visé.

Pour des raisons de sécurité, l’état hébreux avait évacué ses missions diplomatiques dans la région depuis l’attaque du 7 octobre 2023 menée sur le territoire israéliens par des membres du Hamas.

Les États-Unis ont condamné cette la fusillade, la qualifiant d’attaque contre l’ordre international. Trois suspects ont été placés en détention. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Istanbul.