Mauritanie : le président Ghazouani en visite d’État en France

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani entame ce mercredi une visite d’État de trois jours en France, une première à ce niveau pour un chef d’État mauritanien.

Ce déplacement officiel, qui se déroule jusqu’au 17 avril, s’inscrit dans un contexte de coopération étroite entre Paris et Nouakchott, notamment sur les questions sécuritaires et migratoires.

Le chef de l’État mauritanien doit être reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron, après un accueil officiel. Les deux dirigeants doivent échanger sur les relations politiques, économiques et culturelles entre leurs pays, ainsi que sur plusieurs dossiers régionaux, en particulier la situation au Sahel.

La sécurité et la lutte contre les groupes armés dans la région devraient figurer parmi les principaux thèmes abordés, tout comme la gestion des flux migratoires.

Une coopération stratégique sur les migrations

La Mauritanie est considérée comme un partenaire clé de l’Union européenne dans le contrôle des migrations vers l’Europe.

Cependant, cette coopération est régulièrement critiquée par des organisations de défense des droits humains, qui dénoncent des abus présumés contre des migrants. Certaines ONG appellent les partenaires européens, dont la France, à renforcer leurs exigences en matière de respect des droits fondamentaux.

Dans un contexte régional marqué par des tensions, notamment après la rupture entre la France et certains pays du Sahel, la Mauritanie apparaît comme l’un des interlocuteurs encore privilégiés de Paris dans la zone.

Les relations avec les pays voisins, en particulier le Mali, ainsi que la situation sécuritaire dans la région, devraient également être au cœur des discussions.

Un programme axé sur l’économie et la coopération

Au-delà des échanges politiques, cette visite comprend plusieurs rencontres institutionnelles et économiques.

Le président mauritanien doit notamment s’entretenir avec des responsables français et participer à un forum d’affaires destiné à renforcer les partenariats économiques entre les deux pays.

Des visites sur le terrain sont également prévues, notamment dans l’ouest de la France, pour mettre en avant les coopérations industrielles et maritimes.