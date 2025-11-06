Fièvre de la vallée du Rift : 42 décès au Sénégal et en Mauritanie

La fièvre de la vallée du Rift réapparue au Sénégal et en Mauritanie continue de sévir.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce un total de 404 cas humains confirmés, dont 42 décès entre le 20 septembre et le 30 octobre.

Le premier cas dans la capitale sénégalaise a été enregistré à Keur Massar, dans la banlieue dakaroise, il y a quelques jours.

Cette maladie virale touchant principalement les animaux est aussi susceptible de contaminer l’homme. Chez l’animal comme chez l’être humain, l’infection peut provoquer des symptômes graves.

Afin de contenir la maladie, les autorités ont annoncé une campagne de vaccination du bétail et une opération de sensibilisation pour appeler à éviter tout contact avec les animaux malades ou morts, et se rendre au centre de santé le plus proche en cas de fièvre.

Classée dans la catégorie des zoonoses virales, la fièvre de la vallée du Rift peut entraîner des pertes économiques considérables, liées à la mort et à l’avortement d’animaux dans les troupeaux infectés.

La plupart des infections chez l’être humain restent asymptomatiques ou bénignes. La maladie se manifeste alors par une fièvre, des douleurs musculaires et articulaires. Les symptômes durent en général de quatre à sept jours.