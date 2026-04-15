L'Iran menace de bloquer la mer Rouge, la guerre "presque terminée" selon Trump

L'Iran a menacé de bloquer totalement les exportations et les importations dans le golfe Persique, en mer d'Oman et en mer Rouge si les États-Unis ne lèvent pas leur blocus sur les ports iraniens.

Le maintien du blocus américain constituerait un “prélude” à la violation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril, selon les mots du chef du commandement des forces armées iraniennes Ali Abdollahi, rapportés par la télévision d'État mercredi.

“L'Iran agira avec fermeté pour défendre sa souveraineté nationale et ses intérêts,” a-t-il déclaré.

Faute d’accord avec Téhéran sur la fin de la guerre, les États-Unis ont commencé lundi à bloquer les navires tentant d'entrer ou de sortir des ports iraniens.

Alors que la région reste sous haute tension, Donald Trump a quant à lui affirmé mardi à la chaîne de télévision Fox Business que la guerre en Iran était “presque terminée.”

Selon le président américain, un deuxième cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran pourrait avoir lieu “au cours des deux prochains jours.”

Ces négociations pourraient à nouveau se tenir à Islamabad, au Pakistan, selon des propos de Donald Trump rapportés par le New York Post.

Des responsables régionaux ont déclaré mercredi que les États-Unis et l'Iran étaient parvenus à un “accord de principe” pour prolonger le cessez-le-feu — qui doit expirer le 22 avril — de deux semaines afin de permettre la poursuite des efforts diplomatiques.