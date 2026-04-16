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Guerre en Iran : l'Europe, bientôt en manque de kérosène, selon l'AIE

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AP Photo
By Ali Bamba

avec AP

Iran

« L'Europe dispose peut-être encore de six semaines environ de kérosène », a déclaré jeudi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) lors d'un entretien approfondi accordé à l'Associated Press, mettant en garde contre d'éventuelles annulations de vols « d'ici peu » si les approvisionnements en pétrole restaient bloqués en raison de la guerre en Iran.

Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a brossé un tableau inquiétant des répercussions mondiales de ce qu'il a qualifié de « plus grande crise énergétique que nous ayons jamais connue », résultant de l'interruption de l'approvisionnement en pétrole, en gaz et en autres ressources vitales via le détroit d'Ormuz.

« Cela se traduira par une hausse des prix de l'essence, du gaz et de l'électricité », a déclaré M. Birol à l'AP.

Les répercussions économiques se feront sentir de manière inégale, certains pays étant « plus durement touchés que d’autres », a-t-il déclaré, citant le Japon, la Corée, l’Inde, la Chine, le Pakistan et le Bangladesh comme étant en première ligne face à la crise énergétique.

« Ensuite, cela s'étendra à l'Europe et aux Amériques », a-t-il ajouté depuis son bureau parisien, d'où l'on aperçoit la Tour Eiffel.

Si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert, il a déclaré qu'en ce qui concerne l'Europe, « je peux vous dire que nous apprendrons bientôt que certains vols entre la ville A et la ville B pourraient être annulés en raison d'une pénurie de kérosène ».

« Si la situation perdure, si nous ne parvenons pas à trouver une solution, à savoir la réouverture du détroit d'Ormuz, il se pourrait bien que certains produits, notamment les produits pétroliers, viennent à manquer sur les marchés », a-t-il ajouté.

M. Birol s'est également élevé contre le système dit de « péage » que l'Iran a mis en place pour certains navires, leur permettant de traverser le détroit moyennant le paiement d'une redevance.

Il a déclaré que le fait de laisser cette situation s'installer de manière plus durable risquerait de créer un précédent susceptible d'être ensuite appliqué à d'autres voies navigables, notamment au détroit de Malacca, d'une importance vitale en Asie.

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