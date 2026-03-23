Forum Amérique Latine-Afrique : Lula critique le retour à une "approche coloniale"

Au Forum Amérique latine-Afrique à Bogota en Colombie, le président brésilien a appelé samedi, au respect de la souveraineté des pays en développement.

Un appel dans un contexte d’appréhensions de retour à l’approche coloniale visant de nombreux Etats. Luiz Inácio Lula da Silva a dans la foulée dénoncé l’incurie présumée des Nations Unies face aux agissements de certaines puissances. Pour le brésilien, l’ONU est passée à côté de sa mission.

''Nous ne sommes plus des pays colonisés. Nous avons acquis notre souveraineté grâce à notre indépendance. Nous ne pouvons permettre à quiconque d’intervenir et de porter atteinte à l’intégrité territoriale de chaque pays. Ce à quoi nous assistons dans le monde, c’est l’échec total et absolu des Nations Unies à remplir leur rôle.'', a déclaré le président brésilien.

Évoquant les situations à Gaza, en Ukraine et en Iran, et appelant une nouvelle fois à une réforme du Conseil de sécurité de l’organisation.

Luiz Inácio Lula da Silva a par ailleurs critiqué les motivations de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février. Un lot de mensonges comme en Irak à ses yeux.

‘’En d’autres termes, pouvons-nous vraiment continuer à vivre dans un monde de mensonges, où les gens créent un ennemi — et construisent une image négative de ce dernier — juste pour justifier la destruction ? Dans quel genre de monde vivons-nous ?’’ , s'est interrogé le brésilien.

Ajoutant ''l’Iran a été envahi sous prétexte qu’il fabriquait une bombe nucléaire. Où sont les armes chimiques de Saddam Hussein ?