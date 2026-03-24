Ghana : les autorités saluent un pacte de défense « unique en son genre » avec l'UE

Le Ghana et l'Union européenne ont signé mardi leur premier accord officiel de partenariat en matière de défense, alors que le pays se présente comme un rempart régional face à la montée de la violence djihadiste qui secoue l'Afrique de l'Ouest.

Cet accord, signé à Accra par Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'UE, et Jane Naana Opoku-Agyemang, vice-présidente du Ghana, vise à renforcer la coopération dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, le partage de renseignements et la gestion des crises.

Cette situation intervient alors que les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest s'efforcent d'empêcher que la violence ne se propage depuis le Sahel voisin, où les groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont intensifié leurs attaques ces dernières années.

« Ce partenariat nous permet de collaborer plus étroitement dans des domaines essentiels pour la sécurité de nos citoyens, tant en Europe qu'au Ghana », a déclaré M. Kallas, qualifiant cet accord de premier du genre entre l'UE et un pays africain.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement d'un programme d'aide européen plus large, d'un montant de 50 millions d'euros (54 millions de dollars), mis en œuvre depuis 2023, qui comprenait notamment des systèmes de communication de pointe et des bateaux destinés à renforcer la sécurité aux frontières du Ghana.

L'armée ghanéenne recevra également des drones de surveillance, des « canons anti-drones » et des motos, a déclaré M. Kallas.

Osman Abdul-Razak, coordinateur de la sécurité nationale du Ghana, a déclaré que ce partenariat intervenait à un moment où les menaces évoluent tant au niveau national que régional.

Le pays partage une frontière avec le Burkina Faso qui, avec d'autres pays du Sahel, a représenté près de la moitié de l'ensemble des décès liés au terrorisme pour la troisième année consécutive en 2025, selon les chiffres du Rapport mondial sur le terrorisme publié ce mois-ci.

« La nature des défis en matière de sécurité ne cesse d'évoluer, ce qui exige une collaboration plus étroite et un renforcement des capacités des agences de sécurité », a-t-il déclaré.

Alors que les insurrections djihadistes continuent de semer le chaos au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les observateurs ont averti que, sans un engagement politique et économique durable visant à remédier à la situation des zones rurales longtemps négligées, les campagnes axées sur l'action militaire ne suffiront pas à elles seules à endiguer la violence.

L'année dernière, des commerçants ghanéens se sont affrontés avec leurs homologues burkinabés à propos des restrictions sur le commerce transfrontalier de tomates, ce qui a mis en évidence la manière dont les différends économiques peuvent s'ajouter à une situation sécuritaire déjà tendue.

Les craintes d'une expansion djihadiste au Sahel ont été ravivées par de nombreuses attaques au Bénin ainsi que par une attaque perpétrée l'année dernière au Nigeria.

Le Ghana est resté beaucoup plus calme — en partie, selon certains chercheurs, parce que les groupes armés du Burkina Faso utilisent souvent le nord du Ghana pour se reposer, se ravitailler et échapper aux autorités, plutôt que comme cible d'attaques.