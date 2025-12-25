Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Algérie : le Parlement qualifie la colonisation française de « crime d’État »

Les députés votent un projet de loi visant à criminaliser la colonisation française, mercredi 24 décembre 2025 à l'Assemblée nationale à Alger.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AP

Algérie

Le Parlement algérien a adopté ce mercredi une loi qualifiant la colonisation française de « crime d’État ».

Présenté pour la troisième fois depuis 2001, le texte a été soumis au vote par Brahim Boughali, président de l’Assemblée populaire nationale (APN), et adopté par les 407 députés. Il criminalise les exactions commises entre 1830 et 1962 : tortures systématiques, exécutions sommaires, pillages, déplacements forcés de populations, spoliations foncières et répression violente des résistances. Des sanctions sont également prévues contre ceux qui glorifient cette période.

Les revendications algériennes dépassent la seule réparation morale. Elles incluent la restitution des biens culturels, la remise des cartes des champs de mines, et la décontamination des sites d’essais nucléaires dans le Sahara, où la France a effectué 17 tests entre 1960 et 1966. Le texte réclame des excuses officielles de la France et l’indemnisation complète des victimes.

En 2021, le président français Emmanuel Macron avait reconnu que la colonisation de l’Algérie constituait un « crime contre l’humanité », sans toutefois présenter d’excuses officielles de l’État. Le Quai d’Orsay, par la voix du porte-parole Pascal Confavreux, a dénoncé une « initiative manifestement hostile » à la reprise du dialogue bilatéral, tout en rappelant la poursuite des travaux historiques menés avec l’Algérie.

Cette loi relance les tensions entre Alger et Paris, alors que les négociations bilatérales sur la mémoire de la colonisation restent très sensibles.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.