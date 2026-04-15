Kenya : condamnation d’un Chinois accusé de trafic de fourmis 

Un ressortissant chinois a été condamné mercredi à un an de prison et à une amende par un tribunal de Nairobi pour avoir tenté de faire sortir clandestinement du Kenya des milliers de fourmis, un commerce lucratif mis au jour en Afrique de l'Est l'année dernière.

Ces insectes sont principalement destinés à la Chine, aux États-Unis et à l'Europe, où ils sont vendus comme animaux de compagnie et peuvent valoir environ 100 dollars pièce.

La contrebande de fourmis a fait la une des journaux l'année dernière lorsque deux adolescents belges ont été arrêtés en possession de près de 5 000 fourmis, pour la plupart conservées dans des tubes à essai, et condamnés à une amende d'environ 7 700 dollars.

Zhang Kequn, arrêté le 10 mars dernier, avait été impliqué dans une autre affaire, impliquant un ressortissant vietnamien et un ressortissant kenyan.

Plus de 2 200 fourmis — dont 1 948 messor cephalotes, une espèce très prisée — ont été découvertes dans des tubes à essai dans les bagages de Zhang à l'aéroport international de Nairobi, à destination de la Chine.

Il a d'abord été inculpé de trafic d'espèces sauvages sans permis et de complot, ce qui est passible d'une peine de sept ans, a déclaré son avocat. Suite au rejet de cette dernière accusation, il a plaidé coupable.

Au tribunal de Nairobi, la juge Irene Gichobi a décrit Zhang comme manquant de remords et "n'étant pas une personne tout à fait honnête".

"Une peine dissuasive sévère s'impose", a-t-elle déclaré, soulignant "l'augmentation des cas de trafic de grandes quantités de fourmis de jardin et les effets secondaires négatifs sur l'écologie".

Elle a déclaré qu'il serait "condamné à une amende d'un million de shillings kényans" (7 700 dollars) et à un an de prison, après un délai d'appel de 14 jours. Il sera ensuite "renvoyé dans son pays d'origine".