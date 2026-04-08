Kenya : des agriculteurs enrichissent les sols avec de l'engrais organique

À Kiambu, au Kenya, cette modeste installation contribue à la création d'un sol sain. Il s'agit d'une installation de production de compost à l'aide de vers.

Les employés tamisent la terre pour séparer les vers rouges des autres matières.

Ce sont ces petites créatures qui sont le secret de la réussite.

Ce sont des mangeurs voraces, et lorsqu’on les ajoute aux déchets et aux excréments d’animaux, ils dévorent le contenu, aèrent les lits de compostage et produisent un compost au pH équilibré et exempt d’agents pathogènes.

C'est ce qu'on appelle le lombricompostage.

Cette initiative a été fondée par George Muturi, qui a lancé des essais en 2018 pour transformer les déchets agricoles en compost pour le sol.

« Quand on parle de lombricompostage, on parle simplement d'utiliser les vers, les vers de terre initialement élevés pour transformer n'importe quel déchet agricole ou organique en un engrais organique que l'on appelle lombricompost », explique-t-il.

Aujourd’hui, sa ferme Comfort Worms and Insects élève des vers rouges et récolte 12 tonnes de lombricompost chaque mois.

Il en utilise une partie sur ses propres parcelles et vend le reste aux agriculteurs qui ont besoin d’alternatives aux produits chimiques de synthèse.

L'activité de Muturi s'inscrit dans l'économie circulaire en plein essor du Kenya, où les déchets deviennent une richesse.

« Il y a une énorme différence entre le lombricompost issu de ce processus et le fumier de vache, voire de mouton ou de chèvre, en termes de composition nutritive, d'équilibre du pH, de matière organique et de taux de carbone et d'azote. Tous ces éléments présentent une différence considérable, notamment en ce qui concerne la sécurité de mon engrais lorsque je l’utilise à la ferme. En effet, les vers agissent désormais en quelque sorte comme des agents nettoyants. Ainsi, s’il y a des agents pathogènes ou des éléments nocifs dans votre fumier, les vers seront capables de les décomposer et de nous fournir un compost très propre et de bonne qualité pour le sol », explique-t-il.

Des décennies de surutilisation d’engrais chimiques ont appauvri les sols.

Les niveaux de carbone organique ont chuté dans de nombreuses terres agricoles, des recherches montrant qu’environ 75 % des sols du Kenya souffrent d’un appauvrissement en carbone organique, selon un rapport de 2025 de la Fondation Heinrich Boell.

La dégradation des sols touche 64 % des terres arables, selon une évaluation de la Banque mondiale datant de 2023, ce qui aggrave l’érosion, le compactage et entraîne des baisses de rendement pouvant atteindre 50 % dans des régions clés telles que la vallée du Rift et le centre du Kenya.

Les agriculteurs de ces régions en subissent directement les conséquences, et beaucoup se tournent désormais vers des solutions telles que le lombricompost pour restaurer leurs terres et stimuler la productivité à long terme.

Des agriculteurs comme James Wairuri ont changé de cap.

« Lorsque j’utilisais des engrais conventionnels, ceux-ci contenaient beaucoup de produits chimiques qui détruisaient le sol, mais lorsque j’ai commencé à utiliser du compost organique, j’ai remarqué que la santé du sol s’améliorait et que mes rendements augmentaient également », explique M. Wairuri.

Les experts confirment cet engouement.

Speranzer Muthoni, agronome au sein du groupe Rural Health and Environmental Awareness (RHEA), souligne les avantages du lombricompostage pour la préservation des sols.

« Cela répond au problème de la faible teneur en carbone organique. Cela contribue également à la nutrition, en apportant des nutriments au sol. En effet, lorsque les vers se nourrissent, ils se nourrissent de déchets solides, de légumes ; vous les nourrissez avec ces déchets de cuisine. Ce faisant, ils les transforment en terre fertile et ce compost est bénéfique pour le sol. En cas de compactage, cela aide à ameublir le sol. Cela apporte donc davantage de nutriments et aère le sol. « Cela apporte davantage de nutriments et aère le sol », explique-t-elle.

Réparer le sol, un ver à la fois.