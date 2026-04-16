Soudan : des réfugiés au Kenya appellent à l'arrêt de la guerre

Le Soudan entre mercredi dans la quatrième année d’une guerre qualifiée de « crise abandonnée », alors qu’un nouveau conflit au Moyen-Orient relègue dans l’ombre les combats qui ont contraint 13 millions de personnes à fuir leurs foyers.

Ce pays d’Afrique du Nord est considéré comme le plus grand défi humanitaire au monde, notamment en termes de déplacements de population et de famine.

On ne voit pas de fin aux combats entre l’armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF), qui, selon des témoins et des organisations humanitaires, ont ravagé certaines parties de la vaste région du Darfour.

Des dizaines de citoyens soudanais vivant au Kenya ont organisé une opération de plantation d’arbres aux côtés d’organisations de défense des droits humains basées à Nairobi, qui ont appelé à la fin de la guerre alors qu’elle entre dans sa quatrième année.

Une Soudanaise, Nidal Musa, a déclaré vouloir que les combats cessent afin de pouvoir rentrer chez elle, réitérant que les civils souffraient.

« Ma maison me manque », a-t-elle déclaré au milieu des slogans scandés par ses compatriotes soudanais qui brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire #KeepEyesOnSudan.

De plus en plus d’éléments indiquent que des puissances régionales comme les Émirats arabes unis soutiennent les combattants en coulisses.

Les tentatives des États-Unis et des puissances régionales, désormais détournées par la guerre en Iran, n’ont pas réussi à instaurer un cessez-le-feu.

Le militant kenyan des droits humains Hussein Khaled a exhorté le gouvernement kenyan à « cesser de défendre et d’accueillir les seigneurs de guerre », appelant les gouvernements africains à parler d’une seule voix pour la paix au Soudan.

Flavia Mwangovya, directrice régionale adjointe d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, a déclaré que les neem plantés dans un parc de Nairobi symbolisaient la résilience et la chaleur du peuple soudanais.

Elle a ajouté que la communauté internationale et les pays africains devaient « user de toute l’influence dont ils disposent, quel que soit le forum où ils siègent, que ce soit l’IGAD, la Communauté de l’Afrique de l’Est, l’UA ou l’ONU, pour pousser les parties belligérantes à protéger la vie des civils ».

Le Soudan est considéré comme le plus grand défi humanitaire au monde, notamment en termes de déplacements de population et de famine.

On ne voit pas de fin aux combats entre l’armée et la RSF, une milice paramilitaire qui, selon des témoins et des organisations humanitaires, a ravagé certaines parties de la vaste région du Darfour. Au moins 59 000 personnes ont été tuées.

Plus de 11 000 personnes ont été portées disparues au cours de la guerre, selon la Croix-Rouge.

La guerre a plongé certaines parties du Soudan dans la famine. Le nombre de personnes souffrant de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus dangereuse et la plus mortelle, devrait atteindre 800 000, ont déclaré en février les plus grands experts mondiaux en sécurité alimentaire, l’Integrated Food Security Phase Classification.

Environ 34 millions de personnes, soit près de deux Soudanais sur trois, ont besoin d’aide, selon l’ONU.

Seuls 63 % des établissements de santé restent pleinement ou partiellement opérationnels face aux épidémies, notamment de choléra, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Selon Plan International, le Tchad accueille environ 900 500 réfugiés, avec environ 150 personnes qui traversent la frontière chaque jour.

La ville frontalière d’Adré sert de principal point d’entrée vers l’est du Tchad.

Les camps d'Adré étaient initialement conçus comme des centres de transit temporaires, où les réfugiés devaient rester quelques semaines avant d'être réinstallés dans des camps permanents plus à l'intérieur des terres.

Le nombre croissant d'enfants et de familles déplacés, ainsi que le volume considérable d'arrivées, semblent submerger les efforts de réinstallation et d'aide.

L'Allemagne organisait mercredi à Berlin une conférence sur le Soudan à l'intention des gouvernements, des agences des Nations unies et des organisations humanitaires.

L'objectif est de rallier les donateurs humanitaires et de « promouvoir un cessez-le-feu immédiat », a déclaré le ministère allemand du Développement.

Le gouvernement soudanais à Khartoum a toutefois qualifié cette conférence d'ingérence « inacceptable » et a déclaré que l'Allemagne ne l'avait pas consulté avant de l'organiser.

Le Soudan est désormais essentiellement divisé entre un gouvernement soutenu par l'armée et reconnu internationalement, basé dans la capitale, Khartoum, et une administration rivale contrôlée par les Forces de soutien rapide (RSF) au Darfour.

L'armée a pris le contrôle des régions du nord, de l'est et du centre, y compris les ports soudanais de la mer Rouge ainsi que ses raffineries de pétrole et ses oléoducs.

La RSF et ses alliés contrôlent le Darfour et certaines zones de la région du Kordofan, le long de la frontière avec le Soudan du Sud. Ces deux régions abritent de nombreux gisements de pétrole et mines d'or du Soudan.

Trois années de combats ont donné lieu à des atrocités généralisées, notamment des massacres et des violences sexuelles endémiques, y compris des viols collectifs.

Des hôpitaux, des ambulances et du personnel médical ont été pris pour cible au Soudan, faisant plus de 2 000 morts, selon l’OMS.

La Cour pénale internationale a déclaré qu’elle enquêtait sur d’éventuels crimes de guerre et crimes contre l’humanité, en particulier au Darfour, une région devenue il y a deux décennies synonyme de génocide et de crimes de guerre.

La prise de Khartoum et d’autres zones urbaines du centre du Soudan par l’armée au début de l’année 2025 a permis le retour d’environ 4 millions de personnes dans leurs foyers, a déclaré en mars l’agence des Nations unies pour les migrations. Mais ces personnes sont confrontées à des infrastructures endommagées et à d’autres difficultés.