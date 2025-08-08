Football : accusé de viol, le Ghanéen Thomas Partey rejoint Villarreal

Deux jours après sa libération sous caution par un tribunal londonien, l'international ghanéen Thomas Partey a rejoint Villarreal « pour la saison 2025-2026 ». Le milieu de terrain accusé de viol et d'agression sexuelle en Angleterre a été recruté jeudi 07 août par le club de football espagnol.

Libre de tout contrat avec Arsenal depuis juillet, Thomas Partey, en provenance de l'Atlético Madrid, avait rallié ce club pour 51 millions d'euros. Il y a passé près de cinq ans.

Villarreal, dans son annonce, a vanté les qualités sportives du joueur avant d'évoquer son affaire judiciaire.

Pour le club, Thomas Partey bénéficie de la présomption d'innocence jusqu’à l'issue du procès, et donc clarification des faits.

L'international ghanéen de 32 ans a été libéré sous caution mardi après sa comparution devant le tribunal de première instance de Westminster à Londres.

Il est accusé de cinq chefs d'accusation de viol et un chef d'agression sexuelle, commis sur trois femmes entre 2021 et 2022.

De ces infractions présumées, Partey nie toutes responsabilités et maintient fermement son innocence. Mais s’il est reconnu coupable entre temps, il pourrait être interdit de jouer en Espagne

Le milieu de terrain devait rejoindre l'équipe à son centre d'entraînement vendredi.

Quant au procès, Thomas Partey doit comparaître devant la cour d'assises d'Old Bailey à Londres le 2 septembre.