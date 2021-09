Egypte : Carlos Queiroz officiellement dévoilé comme sélectionneur

C’est officiel pour Carlos Queiroz qui a été dévoilé jeudi en tant que nouvel entraîneur de l'équipe nationale égyptienne de football.

Lors de sa présentation par la fédération égyptienne de football, Carlos Queiroz a promis de consacrer sa vie aux joueurs pour "réaliser les rêves de tous les Égyptiens". Son premier défi sera de disputer deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre la Libye en octobre.

"Je peux garantir et promettre que je leur consacrerai ma vie et mon engagement, pour les rendre meilleurs, pour construire une meilleure équipe afin que nous soyons capables sur le terrain de performer et de réaliser les rêves de tous les Égyptiens", a déclaré le Portugais de 68 ans, qui a également dirigé l'équipe nationale d'Iran et plus récemment la Colombie.