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Football : le Ghana limoge Otto Addo à 2 mois du Mondial 2026

Otto Addo, fait un geste lors du match de football de la Coupe du monde du groupe, au Stadium 974 de Doha, au Qatar, le jeudi 24 novembre 2022. (AP Photo/Hassan Ammar)   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Ghana

Le Ghana a annoncé, lundi soir, la fin immédiate de sa collaboration avec le sélectionneur Otto Addo, à seulement deux mois de la Coupe du monde de football 2026 coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Cette décision fait suite à une série de résultats décevants, marqués notamment par deux défaites récentes en matches amicaux face à l’Autriche et à l’Allemagne.

Âgé de 50 ans, Otto Addo avait déjà dirigé la sélection lors de la Coupe du monde de football 2022, où les Black Stars avaient été éliminés dès la phase de groupes. Ancien joueur du Borussia Dortmund, il avait été rappelé en urgence en mars 2024 pour un contrat de 34 mois, après la débâcle du Ghana lors de la Coupe d’Afrique des nations 2023.

S’il a réussi à qualifier les quadruples champions d’Afrique pour le Mondial, son bilan reste contrasté 8 victoires en 22 rencontres, l’équipe ghanéenne a manqué la CAN 2025 au Maroc, une première absence en 21 ans.

Dans l’attente de la nomination d’un nouveau sélectionneur, les Black Stars poursuivent leur préparation. Ils affronteront le Panama dès le 18 juin, avant de rencontrer l’Angleterre et la Croatie dans le groupe L.

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