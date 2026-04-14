Londres : l’ex-ministre nigériane Diezani Alison-Madueke nie toute corruption

L’ancienne ministre nigériane du Pétrole, Diezani Alison-Madueke, a rejeté les accusations de corruption portées contre elle lors de son témoignage devant un tribunal londonien.

Âgée de 65 ans, elle comparaît devant la Southwark Crown Court, où elle est poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation, dont l’acceptation de pots-de-vin et une conspiration en vue de corruption.

Des avantages de luxe au cœur de l’accusation

Selon l’accusation, l’ancienne responsable aurait bénéficié d’avantages importants de la part de compagnies énergétiques cherchant à obtenir des contrats au Nigeria.

Parmi les éléments évoqués figurent l’accès à des propriétés de grande valeur au Royaume-Uni, des déplacements en jet privé, des véhicules avec chauffeur ainsi que des dépenses importantes dans des enseignes de luxe, notamment à Londres.

À la barre, Diezani Alison-Madueke a fermement contesté ces allégations. Elle affirme n’avoir jamais sollicité ni accepté de pots-de-vin durant son mandat entre 2010 et 2015.

Elle soutient que les dépenses liées à ses fonctions officielles étaient prises en charge par la compagnie pétrolière nationale nigériane, avant d’être régularisées selon les procédures en vigueur.

Un dossier à multiples ramifications

D’autres personnes sont également impliquées dans cette affaire. Plusieurs coaccusés ont plaidé non coupable, notamment pour des faits de corruption ou de complicité.

Le procès doit examiner en détail les relations entre responsables publics et entreprises du secteur pétrolier nigérian, un domaine souvent critiqué pour son manque de transparence.

Une figure controversée

Durant son passage au gouvernement, Diezani Alison-Madueke a dirigé un secteur clé de l’économie nigériane et a marqué l’histoire en devenant la première femme à présider l’OPEP.

Cependant, sa carrière reste entachée par des soupçons persistants. Des enquêtes menées au Nigeria ont déjà conduit à la saisie de biens, dont certains seraient situés au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Installée au Royaume-Uni depuis la fin de ses fonctions, elle continue de contester les accusations dans le cadre de cette procédure judiciaire.