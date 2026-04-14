RDC : des discussions sous tension entre Kinshasa et l’AFC/M23 en Suisse

Un nouveau cycle de négociations s’est ouvert en Suisse entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé AFC/M23.

Il s’agit du neuvième round de pourparlers entre les deux parties, dans un contexte de violences persistantes dans l’est du pays.

Les échanges ont débuté le 13 avril dans la région de Montreux, sur les rives du lac Léman. Le lieu exact des réunions a été gardé confidentiel afin de garantir la sécurité des participants et le bon déroulement des discussions.

Plusieurs acteurs internationaux sont impliqués dans ces négociations. Un représentant du Qatar, initialement annoncé à distance, a finalement participé sur place, aux côtés de l’émissaire américain Massad Boulos.

La Mission des Nations unies en RDC (Monusco) est également présente, avec un rôle d’observateur. La Suisse, de son côté, assure l’organisation logistique et diplomatique de ces échanges.

Des désaccords dès l’ouverture

Dès les premières discussions, plusieurs points de blocage ont émergé. Certains délégués ont contesté l’ordre du jour proposé, estimant ne pas avoir été suffisamment associés à son élaboration.

La composition des délégations a également suscité des tensions, notamment du côté de l’AFC/M23, qui souhaitait faire participer un nombre élargi de représentants et d’experts.

Autre sujet sensible : l’application des engagements déjà pris. Les accords conclus précédemment, notamment sur le cessez-le-feu et la libération de détenus, restent largement inappliqués, ce qui alimente la méfiance entre les parties.

Les négociations se poursuivent avec l’objectif d’obtenir de nouveaux engagements, notamment pour améliorer l’accès de l’aide humanitaire dans les zones touchées par les combats.

Les médiateurs espèrent également parvenir à la réouverture de certains aéroports stratégiques, comme ceux de Goma et Bukavu, afin de faciliter les opérations humanitaires.

Malgré plusieurs accords signés ces dernières années, les affrontements se poursuivent dans l’est de la RDC. Cette région, riche en ressources naturelles et frontalière du Rwanda, reste marquée par des décennies d’instabilité.

Début 2025, les rebelles du M23 et leurs alliés ont pris le contrôle de villes majeures comme Goma et Bukavu, renforçant leur position sur le terrain.