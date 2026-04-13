Haïti : au moins 30 morts dans une bousculade à la Citadelle Laferrière

Les autorités locales de Cap‑Haïtien ont indiqué que la surpopulation extrême lors des festivités pascales traditionnelles à la Citadelle Laferrière avait provoqué le drame, entraînant des cas d’asphyxie et de piétinement. Au moins 30 personnes auraient trouvé la mort et des dizaines d’autres ont été blessées, environ 30 patients se trouvant encore à l’hôpital dimanche, tandis que d’autres restaient portés disparus, alimentant les inquiétudes quant à la sécurité des foules lors de grands rassemblements publics. Les autorités ont précisé que les autopsies avaient commencé le 12 avril, alors que la Police nationale d’Haïti ouvrait une enquête sur les causes de la catastrophe. La Citadelle Laferrière, une forteresse inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et visitée chaque année par des milliers de personnes, accueillait une sortie scolaire et des célébrations culturelles près de l’entrée lorsque la foule a commencé à se presser, apparemment après que la pluie et de fortes congestions ont poussé les gens à se ruer vers la sortie. Des témoins ont décrit des scènes de panique, les personnes tentant de s’échapper par des sentiers étroits et escarpés, plusieurs tombant et étant écrasées dans la bousculade. Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des victimes, tandis que les responsables ont appelé la population à ne pas relayer de rumeurs et à coopérer avec les équipes de secours, qui poursuivaient les recherches et les opérations de récupération sur le site.