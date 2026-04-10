Attaque djihadiste au Nigeria : au moins 18 militaires tués, dont un général de brigade

Des djihadistes du nord-est du Nigeria ont tué plusieurs militaires, dont un général de brigade, lors d'un assaut contre une base militaire, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources gouvernementales locales et des services de renseignements. Il s'agit du deuxième assassinat d'un officier de haut rang en cinq mois.

La violence s'intensifie dans le nord du pays, majoritairement musulman : depuis dimanche soir, au moins 90 personnes ont été tuées par des hommes armés dans plusieurs villages isolés, selon un décompte de l'AFP établi à partir des chiffres fournis par des sources locales, humanitaires et religieuses.

Le pays le plus peuplé d'Afrique lutte depuis 17 ans contre une insurrection djihadiste, depuis le soulèvement de Boko Haram en 2009, qui a vu l'émergence de puissantes factions dissidentes, dont la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP).

Quatre sources, dont des responsables militaires, ont confirmé l'attaque qui s'est produite dans la nuit, une source des services de renseignement faisant état de 18 morts.

Des djihadistes non identifiés ont pris d'assaut la base militaire, tué 18 soldats et incendié des véhicules à Benisheikh, à environ 75 kilomètres de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, a déclaré une source des services de renseignement à l'AFP.

« Malheureusement, le commandant de la brigade, le général de brigade O.O. Braimah, a perdu la vie », a déclaré à l'AFP par téléphone Zannah Lawan Ajimi, président du conseil local de Kaga.

Deux sources des services de renseignement ont confirmé la mort de Braimah à l'AFP.

Sa mort fait suite à l'assassinat du général de brigade Musa Uba par l'ISWAP en novembre. Il s'agit du plus haut gradé à avoir perdu la vie dans ce conflit de longue date depuis 2021.

« Ils ont pris d'assaut la brigade », a déclaré l'une des sources des services de renseignement, estimant le nombre de morts à « au moins » 18.

La deuxième source des services de renseignement a déclaré que « les terroristes ont tué plusieurs soldats » et « ont incendié des véhicules et des bâtiments avant de se retirer », sans préciser le nombre de victimes.

L'armée nigériane a déclaré que « des insurgés avaient tenté de franchir le périmètre défensif de l'installation militaire », mais qu'ils avaient été « repoussés avec détermination et contraints de battre en retraite en désordre ».

Dans un communiqué, le général de division Michael Onoja, porte-parole du quartier général de la défense, a déclaré que l'attaque « avait entraîné la perte de quelques soldats courageux et vaillants », sans préciser le nombre de victimes ni l'identité des personnes tuées.

- Recrudescence de la violence djihadiste -

Les chercheurs ont signalé une recrudescence de la violence depuis l'année dernière.

Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, a été le théâtre de deux attentats-suicides depuis décembre — le genre d'attaques sanglantes en milieu urbain qui rappellent le pic de l'insurrection il y a dix ans.

Mercredi, le Département d'État américain a annoncé dans un communiqué qu'il autorisait les « employés non essentiels du gouvernement américain » à quitter Abuja « en raison de la détérioration de la situation sécuritaire ».

Alors que l'insurrection se concentre dans les zones rurales du nord-est, des djihadistes venus du Nigeria et du Sahel voisin ont fait leur apparition dans l'ouest du pays, où des gangs criminels organisés, connus sous le nom de « bandits », mènent depuis des années des raids contre les villages et rackettent les agriculteurs et les mineurs artisanaux.

La vague d'attaques qui a fait 90 morts cette semaine comprenait une attaque dans l'État de Kebbi que la police a imputée à un groupe djihadiste local connu sous le nom de Mahmuda, affilié à Al-Qaïda.

Parmi les autres attaques figuraient celles attribuées à des bandits qui, selon l'Association chrétienne du Nigeria, ont mené des raids « d'un village à l'autre » pendant trois jours, sans intervention militaire.

Le père Illah Vincent Iko, coordinateur de la CAN pour la région de Shanga, dans l'État de Kebbi, a déclaré qu'au moins 1 900 personnes avaient été déplacées à la suite de ces attaques.

Le Kebbi est situé à la frontière du Nigeria avec le Bénin et le Niger et, depuis 2025, il est la cible d'un nombre croissant d'attaques djihadistes.

Selon l'observatoire des conflits ACLED, on constate une recrudescence de la violence dans la région, perpétrée par des militants affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

Dans l'État voisin de Kwara, en octobre, des combattants du JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda, ont revendiqué une attaque, alors que depuis des années, les chercheurs mettaient en garde contre le risque de voir le conflit djihadiste qui ravage le Sahel s'étendre vers le sud, en direction des États côtiers d'Afrique de l'Ouest.

En décembre, les États-Unis, avec l'aide du Nigeria, ont bombardé le nord-ouest de l'État de Sokoto, prenant pour cible des combattants de la Province du Sahel de l'État islamique (ISSP), habituellement présents au Niger voisin, ainsi qu'au Mali et au Burkina Faso.

Au début de cette année, les États-Unis ont commencé à déployer 200 soldats au Nigeria afin d'apporter un soutien technique et une aide à la formation aux forces de l'ordre.