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Kenya : la destitution du vice-président Gachagua confirmée par la Haute Cour

Le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua au tribunal de Milimani à Nairobi, au Kenya, le 22 octobre 2024.   -  
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AP Photo/Brian Inganga
By Rédaction Africanews

avec AP

Kenya

La Haute Cour du Kenya a confirmé la destitution de l’ancien vice-président Rigathi Gachagua en octobre 2024 par le parlement.

Les juges ont cependant déclaré que l’ancien vice-président n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. La procédure de destitution ayant été engagée au Sénat alors que Rigathi Gachagua était hospitalisé.

La Haute Cour dit cependant ne pas être en mesure de retoquer une décision relevant du pouvoir législatif. Alors qu’elle ne viole pas les droits constitutionnels et procéduraux d'un requérant.

Mais elle a ordonné au Sénat de verser la somme de 386 500 dollars Rigathi Gachagua dont le droit d’être entendu a été bafoué.

Le verdict de la Haute Cour a par ailleurs constaté la légalité de la désignation Kithure Kindiki au poste de vice-président.

Rigathi Gachagua avait été élu au poste de vice-président conjointement avec le président William Ruto lors des élections générales de 2022 au Kenya.

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