Le Tchad retire le mandat d'une ONG liée au prince Harry

Le Tchad a annoncé avoir retiré le mandat confié à une organisation non gouvernementale de conservation liée au prince Harry pour gérer ses réserves naturelles, accusant cette importante ONG de ne pas en faire assez pour lutter contre le braconnage.

African Parks a fait preuve "d’une attitude indélicate et irrespectueuse récurrente envers le gouvernement", a déclaré le ministre de l’Environnement, Hassan Bakhit Djamous, dans un communiqué. Il a également évoqué une recrudescence du braconnage et un manque d’investissement dans les réserves gérées par l’organisation de conservation.

De son côté, African Parks a indiqué dans un communiqué qu’elle était en discussions pour "mieux comprendre la position du gouvernement" et "explorer la meilleure manière de continuer à soutenir la protection de ces paysages essentiels à la conservation".

Cette décision met fin à un partenariat de 15 ans entre African Parks et le gouvernement tchadien, visant à lutter contre le braconnage et à restaurer les populations d’éléphants dans la Réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi ainsi que dans l’Écosystème élargi de Zakouma, qui comprend les parcs nationaux de Zakouma et de Siniaka-Minia.

Selon African Parks, la population d’éléphants dans le parc national de Zakouma est passée de 450 en 2010, année où l’organisation a pris en main la gestion du site, à plus de 550 en 2019.

Fondée en 2000, African Parks s’est forgée une réputation de rigueur en intervenant dans des zones gravement dégradées, avec l’autorisation d’embaucher et de licencier accordée par les gouvernements, qui conservaient une autorité générale tout en respectant une séparation claire des rôles.

L’organisation assure la gestion quotidienne des zones naturelles des pays partenaires, dans une optique d’efficacité et de responsabilité accrues dans la lutte contre le braconnage et la dégradation des habitats. De nombreux pays partenaires peinent à gérer seuls leurs parcs, confrontés à la pauvreté, à la corruption et aux conflits.

Le prince Harry siège au conseil d’administration d’African Parks et en a été le président par le passé.

Plus tôt cette année, African Parks a reconnu que des gardes d’un de ses parcs nationaux en République du Congo avaient commis des violations des droits de l’homme à l’encontre de populations autochtones déplacées lors de la création du parc.

African Parks a précisé que son accord de gestion avec le Tchad pour la Réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi avait été renouvelé en avril.