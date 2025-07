Le prince Harry dans les pas de sa mère Diana pour les déminages en Angola

Le prince Harry s'est rendu mardi en Angola avec une organisation caritative de déminage, répétant ainsi un célèbre voyage effectué par sa mère en 1997.

Harry, le duc de Sussex, a rencontré le président angolais João Lourenço au début de son voyage, selon un communiqué de Halo Trust, une organisation qui œuvre au déminage des anciennes zones de guerre.

La princesse Diana s'était rendue en Angola avec le Halo Trust en janvier 1997, sept mois seulement avant son décès dans un accident de voiture à Paris. Lors de ce voyage, Diana avait été photographiée portant un équipement de protection et marchant dans un champ de mines actif lors d'une pause dans les combats de la longue guerre civile angolaise.

Son action avait permis de mobiliser le soutien en faveur d'un traité interdisant les mines terrestres plus tard dans l'année.

Ce n'est pas la première fois que Harry suit les traces de sa mère en sensibilisant le public au travail du Halo Trust. Il s'est également rendu dans un pays d'Afrique australe en 2019 pour un projet de déminage. Les médias britanniques ont rapporté que Harry s'est rendu en Angola cette semaine sans son épouse Meghan, la duchesse de Sussex.

Le PDG de Halo Trust, James Cowan, a déclaré mardi que lui et Harry avaient rencontré M. Lourenço pour discuter de la poursuite des efforts de déminage en Angola et qu'il avait remercié le président pour le soutien qu'il avait apporté à ce travail.

L'Angola a été déchiré par une guerre civile qui a duré 27 ans, de 1975 à 2002, entrecoupée de brèves et fragiles périodes de paix.

Selon Halo Trust, on estime qu'environ 80 000 Angolais ont été tués ou blessés par des mines terrestres pendant et après la guerre, bien qu'il n'y ait pas de chiffres exacts. L'organisation indique qu'un peu plus de 1 000 champs de mines couvrant une superficie estimée à 67 kilomètres carrés devaient encore être déminés à la fin de l'année 2024.

L'Angola s'était fixé pour objectif d'être débarrassé des mines terrestres d'ici 2025.