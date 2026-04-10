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L'Afrique du Sud veut marquer sa présence sur la Lune en 2028

Lancement de la fusée Space Launch System (SLS) et du vaisseau spatial Orion , au Centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride, le 1er avril 2026.   -  
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MIKHAIL METZEL/AP
By Rédaction Africanews

avec AP

Russie

L’Afrique du Sud a affiché ses ambitions dans le domaine spécial, lors du Forum spatial russe jeudi à Moscou, en Russie. Pretoria veut percer les mystères de la Lune, s’associant à la mission lunaire chinoise prévue dans deux ans.

"Vous parliez de vols dans le cadre de la formation des cosmonautes, mais nous envisageons également, d’ici 2028, en partenariat avec l’Agence spatiale nationale chinoise, d’établir notre présence sur la Lune grâce à l’expérience que nous y mènerons. Je pense que cette nouvelle donne va créer de nombreuses opportunités, contrairement à l’ISS où seuls quelques pays pouvaient participer", a déclaré Humbulani Mudau, directeur général de l'Agence spatiale nationale sud-africaine.

La Semaine spatiale russe 2026 marque le 65e anniversaire du premier vol de Youri Gagarine dans l’espace.

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