Corée du Nord : Xi Jinping reçu avec faste par Kim Jong-un à Pyongyang

Xi Jinping a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang, où il a affiché sa volonté de porter les relations entre les deux pays à "de nouveaux sommets". La visite a donné lieu à un accueil particulièrement solennel, marqué par des honneurs militaires et des rassemblements de citoyens agitant des drapeaux chinois et nord-coréens dans les rues de la capitale. Cette rencontre intervient alors que Pékin multiplie les initiatives diplomatiques sur la scène internationale. Ces derniers mois, la Chine a notamment reçu Donald Trump et Vladimir Putin, dans un contexte de recomposition des équilibres géopolitiques. Au cœur des discussions figuraient les enjeux de sécurité régionale et l’évolution du rôle de la Corée du Nord en Asie du Nord-Est. Premier partenaire commercial de Pyongyang, la Chine demeure un soutien économique et diplomatique essentiel pour le régime nord-coréen malgré les sanctions internationales. Xi Jinping a plaidé pour un renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines diplomatique, sécuritaire et militaire. La question nucléaire reste toutefois un sujet sensible. Si Pékin continue de défendre l’objectif d’une dénucléarisation de la péninsule coréenne à long terme, Pyongyang considère désormais son arsenal nucléaire comme un acquis non négociable. Pour de nombreux observateurs, cette visite illustre la volonté de la Chine de préserver la stabilité à sa frontière nord-est, de maintenir son influence sur la Corée du Nord et de consolider sa position dans une région où s’intensifie la rivalité entre la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon et la Corée du Sud.