L'idée d'une candidature de Motsepe à la présidence de l'ANC fait polémique

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, au Cameroun, le mardi 25 janvier 2022.   -  
By Rédaction Africanews

Cyril Ramaphosa

En Afrique du Sud, une campagne en ligne favorable à l’élection de Patrice Motsepe à la tête du Congrès national africain fait polémique.

Baptisée pm27, elle présente le milliardaire et président de la Confédération africaine de football comme la personne à même de redorer l’image du parti au pouvoir en Afrique du Sud. L’ANC doit élire le successeur de Cyril Ramphosa en 2027. Le dirigeant actuel ne peut se maintenir à la tête du parti au terme de ses deux mandats.

L’ANC en en perte de vitesse depuis les élections de mai 2024 et partage désormais le pouvoir avec des partis réunis au sein d’une coalition comprenant son principal adversaire, l’Alliance démocratique.

Patrice Motsepe est mis en avant pour sa réussite dans les mines. Reste à savoir s’il passera du football à la politique. Pour l’heure, le milliardaire sud-africain entretien le suspens.

