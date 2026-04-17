Italie: 25 otages libérés après un braquage spectaculaire à Naples

À la mi-journée du jeudi 16 avril 2026, des suspects ont pris d’assaut une agence du Crédit Agricole en centre-ville, retenant employés et clients avant de s’échapper par un tunnel relié aux égouts, au terme d’une opération manifestement préparée de longue date. Les otages ont été libérés indemnes, mais les assaillants avaient déjà disparu à l’arrivée des forces de l’ordre, suggérant un plan d’évasion précisément calibré pour éviter toute confrontation. Selon les premiers éléments, un accès souterrain, creusé en amont et connecté au réseau d’égouts, aurait permis d’atteindre directement les coffres. Un véhicule muni de plaques provisoires, retrouvé à proximité immédiate, fait l’objet d’analyses approfondies, tandis que les enquêteurs examinent la piste de complicités, notamment pour l’obtention d’informations sur les horaires et les dispositifs de sécurité. L’affaire illustre une évolution vers des braquages plus structurés en Italie, reposant sur une préparation prolongée, l’exploitation des infrastructures souterraines et une connaissance précise de l’environnement urbain, conférant à ces opérations un degré d’organisation inédit.