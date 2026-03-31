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Nigeria : le ministre des Affaires étrangères démissionne avant les élections de 2027

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, lors d'une conférence de presse à Berlin, en Allemagne, le 4 novembre 2025   -  
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By Sarah Miansoni

Nigéria

Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Yusuf Tuggar, a démissionné de son poste lundi en prévision des élections générales de 2027.

La nouvelle de cette démission a d'abord été annoncée par Alkasim Abdulkadir, porte-parole de Yusuf Tuggar, avant d'être confirmée par le ministre lui-même sur ses réseaux sociaux.

Selon plusieurs médias locaux, le diplomate va désormais se consacrer à la campagne pour le poste de gouverneur de l’État de Bauchi, au nord-est du Nigeria.

Yusuf Tuggar a exprimé sa gratitude au président nigérian Bola Tinubu dans un message posté sur X lundi. "Ce moment marque la fin d'un chapitre important de service, consacré au renforcement des partenariats internationaux du Nigeria, à l'approfondissement de l'engagement diplomatique et à la mise en œuvre d'une politique étrangère centrée sur les citoyens," a-t-il écrit.

Plus tôt ce mois-ci, le chef de l’État avait demandé aux ministres et responsables politiques souhaitant se présenter aux prochaines élections de démissionner de leurs fonctions actuelles avant le 31 mars.

Initialement prévues pour le 20 février 2027, les élections générales nigérianes se dérouleront le 16 janvier 2027. Les électeurs seront appelés aux urnes pour choisir le président du pays et les parlementaires au niveau fédéral, mais aussi les gouverneurs et députés des États fédérés.

Âgé de 59 ans, Yusuf Tuggar a servi comme ambassadeur du Nigeria en Allemagne de 2017 à 2023, avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères. Il a déjà brigué par deux fois le gouvernorat de son État natal de Bauchi, sans succès.

Sources additionnelles • LSI Africa, Premium Times

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