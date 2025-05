Nigeria : Tinubu obtient le soutien de son parti pour la présidentielle 2027

Le parti au pouvoir au Nigeria, le All Progressives Congress (APC), a soutenu jeudi la candidature du président Bola Tinubu à un second et dernier mandat lors de la prochaine élection, prévue début 2027.

M. Tinubu, 73 ans, a remporté le dernier scrutin présidentiel en février 2023, que ses deux principaux rivaux ont contesté en vain devant les tribunaux, affirmant que le vote avait été truqué. M. Tinubu a déclaré qu'il avait gagné de manière équitable.

L'APC a déclaré lors d'un sommet à Abuja, la capitale, qu'il souhaitait que M. Tinubu poursuive les réformes qui, selon le gouvernement, ont relancé l'économie après la suppression d'une subvention coûteuse à l'essence et la libéralisation du taux de change.

Les réformes de M. Tinubu ont été applaudies par les agences de notation, les investisseurs étrangers et le Fonds monétaire international. Leurs détracteurs affirment qu'elles ont provoqué la pire crise du coût de la vie de mémoire récente.

Abdullahi Ganduje, le président national de l'APC, a déclaré : "Au nom du comité de travail national, je confirme par la présente les différents soutiens et déclare le président Bola Ahmed Tinubu comme seul candidat présidentiel de l'APC".

Le sommet a coïncidé avec le deuxième anniversaire de la présidence de M. Tinubu, et plusieurs ministres ont également parlé de leurs réalisations depuis leur entrée en fonction.

Au Nigeria, les présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats de quatre ans.

Bien que M. Tinubu doive faire face à des critiques selon lesquelles ses politiques ont nui aux Nigérians et qu'il n'a pas réussi à mettre fin à l'insécurité, notamment à une insurrection islamiste de longue durée et au banditisme, l'opposition est considérée comme trop divisée et trop faible pour lancer une contestation sérieuse.

Les partis d'opposition ont également été touchés par des défections de haut niveau au profit de l'APC. M. Tinubu a déclaré qu'il s'attendait à d'autres défections de ce type, ajoutant : "C'est le jeu".