Nigeria : les catholiques ont célébré le dimanche des Rameaux

À travers tout le Nigeria, les fidèles catholiques ont célébré le dimanche des Rameaux, lançant ainsi la Semaine Sainte par des prières et des processions.

Cette fête religieuse rappelle l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, un événement chargé de symboles de paix et d’humilité.

Cette année, les célébrations interviennent dans un contexte difficile, marqué par la hausse du coût de la vie et une insécurité persistante dans le pays. Malgré ces défis, de nombreux fidèles affirment que le message d’espoir porté par le dimanche des Rameaux reste essentiel. Frank Mordi, l’un des participants, a exprimé sa confiance en l’avenir en déclarant que le Nigeria finira par aller mieux, soulignant que le Christ demeure leur source d’espérance.

De son côté, Omowunmi Mubi a confié espérer que la période de Pâques apportera un renouveau au pays. Elle a reconnu les difficultés économiques actuelles, tout en insistant sur l’importance de garder espoir en des jours meilleurs.

Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte pour les chrétiens suivant le calendrier latin, une période qui atteindra son point culminant avec la célébration de Pâques dimanche prochain.