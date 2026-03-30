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Algérie : l'hommage d'Abdelmadjid Tebboune à l'ex-président Liamine Zeroual

Le président algérien Liamine Zeroual, le 17 novembre 1995 à Alger   -  
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AP/AP
By Rédaction Africanews

avec AFP

Algérie

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage à Liamine Zeroual à l'hôpital militaire Mohamed Seghir Nekkache à Alger. L'ancien président algérien est mort samedi des suites d'une maladie.

Trois jours de deuil national ont été décrété dimanche pour saluer sa mémoire.Liamine Zeroual a servi dans l'Armée de libération nationale algérienne (FLN), qui a lutté pour l'indépendance face à la domination française. Il a tenu le gouvernail de son pays pendant la transition sur fond de guerre civile.

Élu pour un mandat de cinq ans, Liamine Zeroual avait décidé finalement d’écourter en 1998 son mandat en raison des divergences internes. Et sera remplacé par Abdelaziz Bouteflika à l’issue des élections anticipées de 1999.

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