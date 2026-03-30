Des hommes armés attaquent un bar au Nigeria, la foule riposte : au moins 33 morts

Des hommes armés ont ouvert le feu dimanche soir sur un bar à Jos, la capitale de l'État du Plateau au Nigeria, provoquant une riposte de la foule et faisant près de trois douzaines de morts au total, ont indiqué lundi des sources locales à l'AFP.

Au moins 12 personnes ont été tuées lorsque des assaillants non identifiés ont ouvert le feu dans un bar-restaurant du quartier d'Anguwan Rukuba, dans le district de Jos Nord, a déclaré Nurudeen Hussaini Magaji, secrétaire de la Croix-Rouge de l'État du Plateau.

Il a ensuite révisé à la hausse le bilan total des victimes de la fusillade et des représailles de la foule à 33, sans préciser combien de personnes avaient été tuées lors de chaque incident.

"Les assaillants ont tiré sur des gens dans un bar," a déclaré à l'AFP Mangalle Idris, un jeune leader local. Une foule s'est alors formée, a ajouté M. Idris, et "a attaqué des personnes qui passaient ou vaquaient à leurs occupations, et les a tuées."

L'État du Plateau, situé dans la région du Middle Belt au centre du Nigeria, connaît des violences récurrentes dans les zones rurales, principalement liées à des conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs.

Jos, une ville multiconfessionnelle, a connu des violences sectaires, dans le passé mais les attaques meurtrières ont été rares ces dernières années selon Malik Samuel, chercheur basé à Abuja au sein de l'organisation à but non lucratif Good Governance Africa.

L'attaque de dimanche "et les tensions qu’elle a engendrées," ont poussé l'université de Jos à reporter les examens prévus lundi et mardi.

Le gouvernement de l’État a déclaré que les enquêtes étaient "en cours", sans donner de bilan ni nommer de suspects, et a décrété un couvre-feu à Jos Nord de dimanche à mercredi.

"Le fait de connaître clairement l’identité et les motivations des auteurs contribuera grandement à apaiser les tensions qui couvent dans la ville," a estimé Malik Samuel.