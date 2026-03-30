Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Des hommes armés attaquent un bar au Nigeria, la foule riposte : au moins 33 morts

Des hommes armés attaquent un bar au Nigeria, la foule riposte : au moins 33 morts
Des personnes se rassemblent sur les lieux de l'attaque perpétrée dimanche soir dans le quartier de Gari Ya Waye, à Jos au Nigeria, le lundi 30 mars 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Nigéria

Des hommes armés ont ouvert le feu dimanche soir sur un bar à Jos, la capitale de l'État du Plateau au Nigeria, provoquant une riposte de la foule et faisant près de trois douzaines de morts au total, ont indiqué lundi des sources locales à l'AFP.

Au moins 12 personnes ont été tuées lorsque des assaillants non identifiés ont ouvert le feu dans un bar-restaurant du quartier d'Anguwan Rukuba, dans le district de Jos Nord, a déclaré Nurudeen Hussaini Magaji, secrétaire de la Croix-Rouge de l'État du Plateau.

Il a ensuite révisé à la hausse le bilan total des victimes de la fusillade et des représailles de la foule à 33, sans préciser combien de personnes avaient été tuées lors de chaque incident.

"Les assaillants ont tiré sur des gens dans un bar," a déclaré à l'AFP Mangalle Idris, un jeune leader local. Une foule s'est alors formée, a ajouté M. Idris, et "a attaqué des personnes qui passaient ou vaquaient à leurs occupations, et les a tuées."

L'État du Plateau, situé dans la région du Middle Belt au centre du Nigeria, connaît des violences récurrentes dans les zones rurales, principalement liées à des conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs.

Jos, une ville multiconfessionnelle, a connu des violences sectaires, dans le passé mais les attaques meurtrières ont été rares ces dernières années selon Malik Samuel, chercheur basé à Abuja au sein de l'organisation à but non lucratif Good Governance Africa.

L'attaque de dimanche "et les tensions qu’elle a engendrées," ont poussé l'université de Jos à reporter les examens prévus lundi et mardi.

Le gouvernement de l’État a déclaré que les enquêtes étaient "en cours", sans donner de bilan ni nommer de suspects, et a décrété un couvre-feu à Jos Nord de dimanche à mercredi.

"Le fait de connaître clairement l’identité et les motivations des auteurs contribuera grandement à apaiser les tensions qui couvent dans la ville," a estimé Malik Samuel.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.