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À Jos, au Nigeria, les chrétiens célèbrent Pâques dans la peur

Des fidèles de l'église catholique Saint-François participent à la Semaine sainte, à Lagos, au Nigeria, le 3 avril 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Nigéria

Les chrétiens de Jos ont célébré Pâques dans un climat de peur, une semaine après une fusillade meurtrière qui a fait une trentaine de morts dans la ville. Les rues étaient désertes et les églises à moitié vides.

À Anguwan Rukuba, l’église évangélique ECWA, située à quelques mètres du bar où la fusillade a eu lieu le dimanche précédent, n’était remplie qu’à moitié. Les fidèles témoignent de leur inquiétude. « Il n’y a pas assez de sécurité ici », déclare John Abo Galadima, 57 ans. « Le gouvernement n’en fait pas assez », ajoute-t-il.

L’église a engagé des agents de sécurité privés pour fouiller les fidèles à l’entrée. Malgré ces mesures, beaucoup restent réticents à se déplacer. « Je ne me sens pas en sécurité. Les gens ont peur, ils n’osent plus venir à l’église », affirme Marian Mark Andy.

La ville est soumise à un couvre-feu de 15h à 7h du matin. L’armée a déployé 850 soldats supplémentaires dans l’État du Plateau, dont Jos est la capitale. Sur la route menant à l’église, un seul point de contrôle policier est actif.

Lors de la messe, le révérend Luka Musa Madaki a prié pour la paix et exhorté les fidèles à rester vigilants face aux attaques fréquentes.

Jos est une ville à population mixte, chrétienne et musulmane, où les tensions ethniques et religieuses ont déjà provoqué des violences importantes, notamment près de 200 morts en décembre 2023 et près de 1 000 en 2001 lors d’émeutes sectaires.

Les musulmans de Jos ont également observé leurs prières sous une surveillance accrue. Le chef de la mosquée centrale, Sheikh Ghazali Ismail Adam, a appelé à la coexistence pacifique et au respect de la dignité humaine.

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