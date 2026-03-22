Nigeria : les États-Unis déploient des drones MQ-9 « Reaper » pour soutenir la lutte antiterroriste

Les instructeurs militaires américains stationnés au Nigeria utilisent désormais des drones MQ-9 « Reaper » pour des missions de reconnaissance et de renseignement, ont confirmé les armées nigériane et américaine.

Basés dans l’État du Bauchi, ces drones sont opérés par un contingent d’environ 200 militaires américains, chargés de former leurs homologues nigérians. Depuis 2009, le Nigeria fait face à une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays, ainsi qu’à la menace croissante des « bandits », des groupes armés actifs dans le nord-ouest et le centre-nord. Le général Samaila Uba, porte-parole de l’état-major nigérian, a précisé que les MQ-9, bien que capables de frapper avec des missiles, sont pour l’instant utilisés uniquement à des fins de renseignement. Un porte-parole du commandement américain en Afrique (AFRICOM) a ajouté qu’une cellule mixte américano-nigériane analyse en temps réel les données recueillies par ces drones, en les croisant avec d’autres sources de renseignement.

Ce déploiement intervient après la fermeture, en septembre 2024, de la base américaine d’Agadez au Niger, suite à la demande de la junte arrivée au pouvoir par un coup d’État en juillet 2023. Les États-Unis avaient dû quitter ce site clé, utilisé depuis des années pour des opérations de surveillance et de lutte antiterroriste dans la région du Sahel.