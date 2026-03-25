Moyen-Orient : Trump annonce des discussions avec l'Iran

L'Iran a lancé une nouvelle série d'attaques à travers le Moyen-Orient tôt mercredi matin, quelques heures après que le président américain Donald Trump a affirmé que Washington était en pourparlers avec Téhéran, allant même jusqu'à déclarer qu'on lui avait envoyé un cadeau.

Trump a laissé entendre que ce geste montrait qu'il « traitait avec les bonnes personnes » dans le cadre de négociations de paix secrètes.

Selon certains médias, les États-Unis communiqueraient avec l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan, mais les responsables iraniens n'ont confirmé aucune discussion officielle.

''Parce qu’ils vont conclure un accord. Ils vont conclure un accord. Ils ont fait quelque chose d’incroyable hier, en fait. Ils nous ont offert un cadeau. Et ce cadeau est arrivé aujourd’hui. C’était un très gros cadeau, d’une valeur inestimable. Et je ne vais pas vous dire ce qu’est ce cadeau, mais c’était un prix très important et ils nous l’ont donné et ils ont dit qu’ils allaient le donner. Cela signifiait donc une chose pour moi : nous traitons avec les bonnes personnes.'', a déclaré Donald Trump.

Pendant ce temps, en Iran, l’ancien commandant des Gardiens de la révolution Mohammad Bagher Zolghadr a été nommé nouveau secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, en remplacement d’Ali Larijani, tué lors d’une récente frappe aérienne.

À Téhéran, le Croissant-Rouge a diffusé des images montrant des survivants extraits des décombres d’immeubles résidentiels à la suite de nouvelles frappes américano-israéliennes.

Dans le même temps, des missiles iraniens on été tirés à travers le Moyen-Orient, visant Israël et les bases accueillant du personnel militaire américain au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie.

Israël poursuit ses propres opérations militaires sur le territoire libanais, dans le cadre de sa campagne contre le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Déclarant que son armée prendrait le contrôle du sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière.

Alors que le gouvernement libanais a déclaré l'envoyé diplomatique iranien persona non grata, lui donnant cinq jours pour quitter le pays.