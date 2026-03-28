Dakar : mobilisation en soutien à l’Iran et au Liban

Vendredi, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Dakar pour protester contre la guerre en Iran et dénoncer les actions militaires attribuées aux États-Unis et à Israël.

Organisée par le « Comité SOS Sénégal contre la guerre en Iran », la manifestation s’est tenue sur la place de la Nation, dans une ambiance revendicative mais sans incident.

Brandissant des drapeaux sénégalais, iraniens et palestiniens, les manifestants ont scandé des slogans hostiles aux puissances occidentales. Certains arboraient des t-shirts à l’effigie du guide suprême iranien, Ali Khamenei. La mobilisation se voulait à la fois nationale et panafricaine, selon ses organisateurs.

« Nous sommes ici pour dénoncer l’injustice et la guerre qu’ils subissent. Ils sont bombardés chaque jour. Ce n’est pas acceptable. Nous pensons que tout peut être résolu sans recourir à la guerre », a déclaré le manifestant Cherif Barro, appelant à une résolution pacifique du conflit.

Pour Mouhamed Barro, organisateur du rassemblement, les conséquences dépassent largement le seul théâtre moyen-oriental : « Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement des pays attaqués. Même les pays agresseurs entretiennent des relations économiques et culturelles avec le Sénégal, parfois depuis l’indépendance. Les répercussions de cette guerre ne se limitent pas au Moyen-Orient : elles s’étendent au Golfe et au monde entier. »

La manifestation a également reçu le soutien de représentants étrangers. L’ambassadeur d’Iran au Sénégal, Hassan Asgari, a salué l’initiative : « Vous êtes réunis ici pour adresser un message au monde entier : dire non à la guerre, à toute agression et à toute violation du droit international, et affirmer votre soutien à l’Iran et à tous les peuples opprimés. »

De son côté, l’ambassadrice du Venezuela, Regzeida González Herrera, a vivement critiqué la politique américaine à l’étranger, évoquant la situation du président Nicolás Maduro : « Aujourd’hui, c’est le Venezuela. Demain, cela pourrait être d’autres pays dans le monde. »

La mobilisation s’est achevée dans le calme, au son des hymnes nationaux du Sénégal et de l’Iran. Les participants ont affirmé leur volonté de poursuivre la sensibilisation contre la guerre et les interventions militaires étrangères.