Bénin : une campagne présidentielle à deux vitesses

Au Bénin, la campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril prochain oppose deux dynamiques radicalement différentes.

D’un côté, le candidat soutenu par le président Patrice Talon, qui écume le nord du pays avec des meetings géants. De l’autre, Paul Hounkpè, candidat des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), qui mise sur une campagne plus discrète mais déterminée. Dans un paysage politique transformé, où l’opposition se résume presque aux FCBE et à quelques formations marginales, les partisans de Paul Hounkpè s’accrochent à l’espoir.

Lors d’un meeting dans une salle de conférence à Cotonou, Paul Hounkpè, considéré comme un opposant modéré, a lancé un message clair à ses soutiens : le match n’est pas terminé, c’est la première chose. Deuxièmement, ce n’est pas un match amical. C’est un match sérieux, et je sais que si rien ne change dans les deux prochaines semaines, ou si nous devions voter aujourd’hui, nous serions les vainqueurs.

Malgré une audience limitée face à son rival, Hounkpè affiche une confiance inébranlable et mise sur une mobilisation de dernière minute. Cependant, les Démocrates, écartés de la course faute de parrainages suffisants, ont refusé de soutenir une candidature commune. Plusieurs de leurs cadres ont néanmoins choisi de rallier individuellement Romuald Wadagni, le dauphin de Patrice Talon.

Avec une opposition fragmentée et le pouvoir en place déterminé à conserver son influence, est quasi-sûr sauf séisme politique de rester aux commandes.