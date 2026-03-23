Trump évoque des « négociations très solides » avec l’Iran

Dans un revirement inattendu, Donald Trump a affirmé que les États-Unis étaient en pourparlers avec un « dirigeant iranien de premier plan et respecté » et que l’Iran souhaitait conclure un accord pour mettre fin à la guerre.

« Nous avons eu des discussions très, très solides. Voyons où elles nous mèneront. Nous avons des points d’accord majeurs, presque tous », a-t-il déclaré, assurant que les échanges s’étaient déroulés « à la perfection ».

Le président américain a également prolongé de cinq jours le délai donné à Téhéran pour rouvrir le stratégique détroit d’Hormuz, menaçant dans le même temps de frapper ses centrales électriques en cas de non-respect. Ce geste, perçu comme une ouverture à la désescalade, a immédiatement fait chuter les prix du pétrole d’environ 10 %, après plusieurs semaines de flambée due aux frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et aux ripostes de Téhéran.

Cependant, les autorités iraniennes ont démenti toute négociation, évoquant un recul américain « suite à l’avertissement ferme de l’Iran ». La controverse a jeté une incertitude sur les marchés de l’énergie, déjà bouleversés par l’interruption des exportations du Golfe et la paralysie partielle du détroit d’Hormuz, par lequel transitent environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

Selon Fatih Birol, directeur de l’Agence internationale de l’énergie, la guerre a retiré quelque 11 millions de barils par jour du marché mondial, un déficit supérieur à celui des crises pétrolières des années 1970. Les analystes préviennent que seule une reprise durable de la navigation dans le détroit d’Hormuz permettra une détente durable des prix, les infrastructures énergétiques endommagées dans neuf pays du Moyen-Orient nécessitant des années de reconstruction.

Si les propos de Donald Trump ont temporairement rassuré les investisseurs, la situation reste incertaine, et la volatilité des marchés pétroliers témoigne de l’enjeu crucial pour l’économie mondiale et pour l’opinion publique américaine à quelques mois des élections de mi-mandat.