Soudan : la famine se propage dans la région du Darfour

Des experts soutenus par l’Organisation des Nations Unies ont averti ce jeudi que la famine se propage dans l’ouest du Darfour au Soudan.

Une situation qui s’est accentuée par les déplacements massifs des habitants d’El-Fasher après la prise de contrôle de la ville par les paramilitaires.

Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre dévastatrice entre l'armée et les Forces de soutien rapide paramilitaires, qui a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé près de 11 millions de personnes et plongé plusieurs régions dans la famine et la famine.

Dans une alerte émise par le Classement intégré de la sécurité alimentaire (IPC), des experts mondiaux en sécurité alimentaire ont déclaré que « les seuils de famine pour la malnutrition aiguë ont désormais été dépassés » dans les zones contestées d'Um Baru et de Kernoi, dans le nord du Darfour, près de la frontière avec le Tchad.

Ils ont ajouté que la propagation de la famine est survenue lorsque la chute d'El-Fasher, la capitale du Darfour-Nord, a entraîné « un déplacement massif des habitants et des personnes déplacées vers les zones environnantes du Darfour-Nord ». El-Fasher, longtemps dernier bastion de l'armée soudanaise dans l'ouest du Darfour, est tombée aux mains des RSF en octobre dernier après 18 mois de bombardements et de famine.

L'alerte lancée jeudi, sur la base des données disponibles jusqu'en février, intervient près de trois mois après que l'IPC a confirmé l'état de famine à El-Fasher et à Kadugli, la capitale du Sud-Kordofan, à environ 800 kilomètres (500 miles) à l'est. - Zones fragiles - Kadugli a subi un siège punitif de la RSF pendant une grande partie du conflit qui dure depuis près de trois ans dans le pays, avant que l'armée ne lève le blocus cette semaine.